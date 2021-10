1994 werden in dem Bordell sechs Menschen getötet. Im Keller des Hauses, dem Saunabereich, liegt der Betreiber des Bordells, der 55-jährige Gabor B.. Nur ein paar Meter von ihm entfernt wird seine Ehefrau Ingrid gefunden - beide brutal ermordet. In den Etagen darüber werden beinahe in jedem Zimmer weitere Leichen entdeckt. Vier Frauen, sie alle wurden offensichtlich erwürgt. Keine der Frauen ist älter als 30, die jüngste gerade mal 21 Jahre alt.