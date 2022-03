Das sieht auch Hermann Parzinger so, er ist seit 2008 Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und hat über 27 Jahre Berufserfahrung mit und in Russland. "Ich glaube, in so einer Situation, in der Putin solch einen brutalen Angriffskrieg gestartet hat und Menschen sterben, können wir nicht unpolitisch bleiben", so Parzinger.