Boyle zu Trump: "Ich bin so fertig mit ihm"

T. Coraghessan Boyle wurde am 2. Dez. 1948 als Thomas John Boyle in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren. Während des College-Studiums an der State University of New York entdeckte er seine Leidenschaft für die Literatur. An der University of Iowa belegte er den Studiengang für kreatives Schreiben. Zu seinen Lehrern gehörten dort u. a. John Cheever und John Irving.



Boyle gilt als einer der großen zeitgenössischen Erzähler Amerikas und wird in den Medien zudem häufig als "Literatur-Punk" oder "Popstar unter den Autoren" bezeichnet. Seit Erscheinen seines Romandebüts "Water Music" 1981 legte Boyle meist im jährlichen Wechsel einen neuen Roman bzw. Erzählband vor. Damit zählt er zu den produktivsten Schriftstellern der USA. Seine in rund 25 Sprachen übersetzten Bücher handeln oft von Außenseitern und exzentrischen Einzelgängern. Der Autor selbst zeigt sich jedoch regelmäßig als souveräner Entertainer, der mit seinen Lesungen ganze Hallen füllt.



Bildquelle: dpa