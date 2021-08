Die Situation in der Türkei hat sich inzwischen etwas entspannt. Zwar sind im Südwesten des Landes nach offiziellen Angaben noch drei Brände nicht unter Kontrolle, Wohngebiete sind aber nicht mehr bedroht. Weil die Situation in Griechenland schlimmer sei, werde man zwei Löschflugzeuge zum Nachbarn schicken, sagte Forstminister Bekir Pakdemirli. Auch in den nächsten Tagen soll es in der Türkei sehr heiß und trocken werden.