Koalas nach Buschfeuern geheilt

Viele Koalas wurden bei den Buschbränden verletzt. Archivbild

Quelle: David Mariuz/AAP/dpa

Nach den schweren Buschbränden im Südosten von Australien sind diesen Monat 26 verletzte Koalas wieder in die Wildnis zurückgebracht worden. Darunter ist auch Anwen (4), das erste Weibchen, das nach einem Feuer ins Koala-Krankenhaus von Port Macquarie gekommen war.



"Es ist für uns ein herzerwärmender Tag. So viele Tiere wieder in ihren früheren Lebensraum, einige sogar an ihrem eigenen Baum auszusetzen, macht uns sehr glücklich", sagte Klinikchefin Sue Ashton. In der Klinik wurden insgesamt 49 Tiere behandelt.