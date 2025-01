Brand in Köln: Spendenlager der Diakonie bei Feuer zerstört

Bei einem Brand in einem Großlager der Diakonie in Köln sind die gesamten Spenden vernichtet worden. Die Polizei ermittelt, auch wegen Verdachts auf Brandstiftung.

Bei einem Brand in einem Großlager der Diakonie in Köln ist am Sonntagabend das gesamte Spendengut von den Flammen vernichtet worden. Im Erdgeschoss des viergeschossigen Gebäudes im Stadtteil Kalk habe es "großflächig" und "in voller Ausdehnung" gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.