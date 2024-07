Niedersachsen: Ein Toter nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem schweren Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Buchholz in der Nordheide ist ein Mensch gestorben. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Lüneburg ( Niedersachsen ) zum Teil schwer verletzt. Darunter seien ein Polizist und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Unterkunft. Der Beamte erlitt schwere Verbrennungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht