Er habe etwas mit dem Verschwinden des vermissten Wolfgang S. zu tun. Bernd K. will den damals 56-Jährigen angeblich umgebracht und in seiner Scheune versteckt haben. In der Mordkommission glaubt man die Geschichte, der Brandort wird beschlagnahmt. Doch an der Stelle, an der die Scheune stand, liegen jetzt nur noch Trümmer. Gibt es überhaupt noch eine Chance hier eine Leiche zu finden?