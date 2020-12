Als sie am 7. Dezember 2009 nicht mehr nach Hause kommt, gehen Ermittler Brümmer und seine Kollegen nicht gleich davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Doch niemand kann sich erklären, was mit Monika S. passiert ist. Sie gilt als äußerst zuverlässig. Als sie auch am nächsten Tag nicht nach Hause kommt, beginnt die Polizei mit einer groß angelegten Suchaktion.