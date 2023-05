Also bleiben Investitionen und Ideen gefragt. In Treuenbrietzen etwa ergänzt bald eine weitere Drohne die Flotte zur Luftbeobachtung. Im ganzen Land werden weitere Brunnen in Wälder gebaut. In Eberswalde erprobt eine Firma Sensoren, die Waldbrände schon erschnüffeln sollen, wenn das Feuer noch am Boden schwelt.