Mobile Teams impfen in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil. Sie erreichen die Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Flyern, die in anderen Landessprachen gedruckt wurden. Außerdem versuchen die Ärzte-Teams der Impfbusse Vorbilder, wie den Imam einer Gemeinde in Bremerhaven, von Impfungen zu überzeugen. Mit Erfolg.