"In Neuseeland beginnt dieser Strom, bevor er seinen Weg über den Pazifik antritt. Das ist für die globale Ozeanzirkulation eines der entscheidenden Gebiete. Auch um zu verstehen, was im Atlantik passiert", sagt Lamy. Da dieser Strom so weit weg und schwer zu erreichen ist, ist diese Expedition so wichtig, um mögliche Klimaveränderungen der Zukunft direkt an seinem Ursprung zu erforschen.