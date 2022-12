Valentiner-Branth: Also, wenn es sich um Kinder handelt – wobei eigentlich gilt das auch für Erwachsene: nicht viel sagen, alles einpacken, weil in dem Moment hat ja der Mitspieler oder die Mitspielerin seine Gefühle gar nicht unter Kontrolle und das heißt, das Gehirn ist auch nicht so richtig funktionstüchtig. In dem Moment sind wir einfach so überwältigt von unseren Gefühlen. Des Versagens, der Scham, der Wut. Dann heißt es abwarten, wenn sich die Situation beruhig, hat, kann man darüber reden.