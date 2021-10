Herbst 2008 in Berlin: In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rudow ist Familie P. zu Hause - eine ganz normale, unauffällig lebende Familie. Als die 12-jährige Tochter Charlyn nach der Schule nach Hause kommt, holt sie wie immer die Post aus dem Briefkasten. Da passiert es. In einem der Briefumschläge explodiert eine Bombe.