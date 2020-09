Lewis Capaldi, Stormzy und Mabel gehören zu den großen Gewinnern der 40. Verleihung der Brit Awards. Doch eine Künstlerin stand am Dienstagabend in London besonders im Vordergrund: die US-Sängerin Billie Eilish. Die fünffache Grammy-Gewinnerin ("Bad Guy") gewann den Brit Award als beste internationale Solokünstlerin und erntete für eine starke Darbietung ihres Titelsongs "No Time To Die" für den neuen James-Bond-Film (der im Frühjahr in die Kinos kommen soll) tosenden Applaus des Publikums in der nicht ausverkauften Londoner Halle.