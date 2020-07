"Trag in deinem nächsten Post etwas Gelbes, wenn du in Gefahr bist“, steht unter ihren Posts, oder: "Klatsch drei Mal in die Hände, wenn alles ok ist". Es sind Tausende Kommentare, bei Twitter, Instagram und TikTok fordern Fans unter dem #FreeBritney, dass Popstar Britney Spears von ihrer Vormundschaft befreit wird.