Während in Frankreich die Ermittlungen laufen, meldet in Kelkheim bei Frankfurt am Main eine Frau ihren Ex-Freund als vermisst. Der 41-jährige Heiko M. ist blind und lebt gemeinsam mit seinem Vater Dieter und seinem Bruder Markus zusammen. Von Heiko und seinem Vater fehlt seit Wochen jede Spur.