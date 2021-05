Mai 2011 in Landau in Niederbayern: Kurz nach Mitternacht geht ein Notruf in der Einsatzzentrale bei der Polizei ein. Der Anrufer: Alex L.. Er meldet, dass sein Bruder leblos im Wohnzimmer liegt. Als die Beamten vor Ort eintreffen, finden sie tatsächlich eine Leiche: eingeklemmt zwischen Sofa und Bett. Der erfahrene Ermittler Alfred Eisenried soll die Tat untersuchen.