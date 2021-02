Gegen den TÜV Rheinland laufen in Frankreich mehrere Verfahren - das aktuelle in Aix-en-Provence ist das größte. In einem anderen Verfahren mit rund 400 Klägerinnen hatte das Berufungsgericht von Versailles eine Haftung des TÜV zuletzt verneint. In weiteren Verfahren mit mehr als 2.000 Klägerinnen wird eine Entscheidung im Mai oder im Sommer erwartet.