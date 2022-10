In dieser Woche sagte bereits Verteidigungsminister Lee Jong Sup in der Sitzung eines Parlamentsausschusses, die BTS-Mitglieder sollten zum Wehrdienst antreten. Kulturminister Park Bo Gyoon kündigte an, sein Ministerium werde in Kürze seine Position zu diesem Thema festlegen. Die Regierung kann besondere Ausnahmen gewähren, allerdings lösten solche Entscheidungen in der Vergangenheit öffentliche Debatten über die Fairness des Systems aus.