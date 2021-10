Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde an Tsitsi Dangarembga, Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, verliehen. Die Jury würdigte Dangarembga als eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur. Sie verbinde in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick.