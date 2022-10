Trend Selfpublishing : Erfolgreich als Autor im Eigenverlag

Bei Selfpublishing geht es darum, Bücher im Eigenverlag zu veröffentlichen. Klassisch in Verbindung gebracht werden damit E-Books, also elektronische Bücher. Die Produktionskosten sind so gering, dass fast jeder veröffentlichen kann. Wer stattdessen oder zusätzlich ein gedrucktes Buch ins Regal stellen und verkaufen möchte, kann dies mittlerweile auch unkompliziert. Anbieter wie Books on Demand bieten verschiedene Tarife. Titel lassen sich auch ins Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) aufnehmen, inklusive ISBN, und sind damit in jeder deutschen Buchhandlung und relevanten Online-Shops bestellbar.