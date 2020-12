In John Ironmongers Roman geht es auch um eine Pandemie, aber es ist ein Buch, das Hoffnung macht, und das ist in Zeiten einer realistischen Pandemie gut zu hören. In einem kleinen Fischerdorf in Cornwall wird eines Tages ein junger Mann an den Strand gespült, der schlechte Nachrichten mitbringt, aber auch eine Idee hat, wie man das Dorf und seine Einwohner vielleicht retten kann. Denn er kennt die Zukunft ...