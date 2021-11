Man wächst nicht, wenn man sich fürchtet. Das fügt sich derzeit eigentlich in fast jedes Gespräch. Steht aber so klar nur im neuen Kinderbuch von Zoran Drvenkar, zusammen mit vielen abenteuerlichen Episoden aus dem Leben eines elfjährigen Mädchens, dem es an vielem fehlt, aber nie an Fantasie: Sie stellt sich als Prinzessin vor, trumpft jeden Tag mit einer neuen aufwendigen Frisur auf – und begibt sich mit einem kleinen Hofstaat aus Bodyguard und Hofchronist auf die weltweite und ziemlich riskante Suche nach einer besten Freundin. "Lebe lieber ungewöhnlich" ist die Devise, nach der das abläuft - und das ergibt einen Roman wie ein Wirbelwind.