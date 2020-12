Müller ist es wichtig, deutlich zu machen, dass eine Verbesserung der Lebensumstände vieler Menschen nur möglich ist, wenn jeder einzelne handelt. Er sieht Hilfsmaßnahmen nicht nur in der Verantwortung von Regierungen. Wissen verpflichtet zum Handeln, so sein Credo, und jeder Mensch hat einen Anspruch auf ein Leben in Würde. Ein Anstoß, sich an die eigene Nase zu fassen.