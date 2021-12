Die liberale Gesellschaft hat weltweit kräftigen Gegenwind. Denn rechtsradikale Parteien gewinnen an Boden. Staaten in Mittelosteuropa wenden sich von Europa ab. Diktaturen und autoritäre Regierungen gewinnen an Einfluss. Was ist nur aus dem Liberalismus geworden? Wo ist seine Strahlkraft geblieben? "Das Licht, das erlosch" heißt die hervorragende Analyse des bulgarischen Politologen Ivan Krastev und des US-amerikanischen Rechtsprofessors Stephen Holmes. Mit einem klaren Blick für das große Ganze entzaubern sie ein Stück weit das sogenannte "westliche Wertesystem". Beide Autoren sind überzeugte "Liberale", benennen aber dennoch die Fehlkalkulationen liberaler Demokratien. Ihre Conclusio ist ernüchternd: Sie glauben, dass es eine multipolare Welt geben wird, in der Chinas autoritärer politischer Stil an Einfluss gewinnen, aber die Welt nicht beherrschen wird.