Seltener Gast: Buckelwal in Nordsee vor Baltrum gesichtet

Ein in der deutschen Nordsee selten vorkommender Buckelwal ist vor der ostfriesischen Insel Baltrum gesichtet worden. Die Besatzung eines Vermessungsschiffes habe Ende Juni eine Aufnahme von dem Tier gemacht, sagte Thea Hamm, zuständig für Meeressäuger bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven.

Das sind ganz seltene Gäste in der Deutschen Bucht.

Wale sind gigantische Klimaretter: Die Meeresriesen speichern gewaltige Mengen an CO2. Sie haben eine positive Klimawirkung wie ein kleiner Wald. Doch Wale sind bedroht.

Buckelwale werden 12 bis 15 Meter lang und können bis zu 30 Tonnen wiegen. Sie leben in polaren Meeren und ziehen zum Kalben bis in tropische Gewässer. "Dafür müssen sie hin- und herwandern", sagte Hamm. Die genauen Routen seien nicht bekannt, meistens seien die Buckelwale etwa von Island und Norwegen aus westlich der britischen Inseln unterwegs.

Bereits vor Kurzem Buckelwal gesichtet

Vor rund sechs Wochen wurde schon einmal ein Buckelwal in der Nordsee gesichtet. Wissenschaftler des Bundesamts für Naturschutz untersuchen zurzeit in einem Forschungsprojekt, wie verbreitet Wale in der Nordsee sind. Von einem Schiff aus registrierten die Experten einer Mitteilung zufolge Dutzende Sichtungen von Minkwalen, Schweinswalen und auch die eines Buckelwals.