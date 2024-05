Mexiko: Unglück auf Wahlkampf-Event mit Toten und Verletzten

Auf einem Wahlkampf-Event in Mexiko sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche wurden verletzt. Auslöser war eine Windböe, die zum Einsturz einer Bühne führte.

Unglück bei Wahlkampf-Event in Mexiko Quelle: dpa

Eine heftige Windböe hat bei einer Wahlkampfveranstaltung im Norden Mexikos eine Bühne zum Einsturz gebracht. Mindestens neun Menschen, darunter ein Kind, kamen ums Leben, wie Samuel García, der Gouverneur des Bundesstaats Nuevo León, berichtete. 63 weitere Menschen wurden verletzt.

Das Unglück ereignete sich bei einem Event, an dem der Präsidentschaftskandidat Jorge Álvarez Máynez teilnahm, der sich in Sicherheit bringen konnte. Anwohner wurden von García aufgerufen, für zwei Stunden in ihren Häusern Schutz zu suchen.

Präsidentschaftskandidat sagt Wahlkampftermine ab

Videos des Einsturzes, die in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigten schreiende Menschen, die um ihr Leben rannten. Die Opfer "werden in dieser Tragödie nicht allein sein", sagte Máynez nach dem Vorfall am Mittwochabend (Ortszeit) zu Journalisten. Anstehende Wahlkampftermine habe er abgesagt.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte, er schicke "eine Umarmung an Familienmitglieder, Freunde der Opfer und politische Unterstützer". Beileidsbekundungen trafen aus dem ganzen Land ein, auch von anderen Präsidentschaftsbewerbern.

Der Wahlkampf in Mexiko ist von einer Welle politischer Gewalt begleitet:

Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen am 2. Juni

Máynez schrieb in sozialen Medien, er habe sich nach dem Vorfall in ein Krankenhaus begeben. Es gehe ihm gut.

Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist sich um die Opfer des Unfalls zu kümmern. Jorge Álvarez Máynez, Präsidentschaftskandidat

Miguel Treviño, der Bürgermeister von San Pedro Garza García, erklärte in sozialen Medien: "Meine Gebete sind bei den Opfern."

In Mexiko läuft derzeit der Wahlkampf für die Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen. Im Präsidentschaftsrennen lag Máynez von der Partei Movimiento Ciudadano in Umfragen bislang auf dem dritten Platz hinter Claudia Sheinbaum von der regierenden Morena-Partei und Xóchitl Gálvez, der Kandidatin einer Oppositionskoalition. Beide bekundeten ihre Anteilnahme.

