In der Diskussion stand eine Frau aus dem Publikum auf, pries ihren Sohn für die Zucht weißer Babys an, um den angeblich geplanten Bevölkerungsaustausch - Zuwanderer gegen Weiße - zu stoppen. Der Organisator der Veranstaltung, Jared Taylor, sagte mir, man dürfe solche Ansichten in der Öffentlichkeit nicht verteufeln, dann gebe es auch weniger Gewalt. "Wenn Menschen nicht ihre legitime Sorge über den Austausch der Bevölkerung gegen Ausländer kundtun dürfen", so Taylor, "wenn sie dämonisiert werden, wenn sie in den Untergrund gedrängt werden, dann ist dies das perfekte Rezept für Gewalt."