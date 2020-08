Der Vorsitzende des Bundeselternrats hat Kritik an fehlenden Vorbereitungen der Schulen in den Sommerferien geübt. Es sei "ärgerlich, dass die Kultusminister das so lässig angegangen sind und die Sommerferien nicht dafür genutzt haben, einen verlässlichen Unterricht auch in Corona-Zeiten vernünftig vorzubereiten", sagte Stephan Wassmuth der "Welt".