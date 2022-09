BGH verhandelt zu Negativ-Bewertung bei Ebay

Das Amtsgericht in Weiden in der Oberpfalz hatte das abgelehnt. Es sah keinen Fall von Schmähkritik, weil die Bewertung in einen Zusammenhang mit den Versandkosten gestellt sei. Das Landgericht in Weiden wiederum entschied im Berufungsverfahren, dass es sehr wohl um Schmähkritik gehe. Es handele sich um eine überspitzte Beurteilung ohne sachlichen Bezug, weil für einen objektiven Leser nicht erkennbar sei, warum die Versandkosten "Wucher" sein sollen, erläuterte der BGH. Gegen dieses Urteil ging der Käufer in Revision.