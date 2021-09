Als die Streitkräfte in dem Chaos am Flughafen ankamen, war vor allem eins wichtig: Fokus. "Man hat sehr viel Leid und Elend zu Gesicht bekommen, gerade in den ersten Stunden musste man das erstmal verdauen. Aber es war wichtig, so schnell wie möglich zum Professionellen überzugehen", sagt der Oberleutnant.