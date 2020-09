In Deutschland stieg die Zahl der Infektionsfälle am Samstagabend um einen auf acht. Alle stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern. Darunter sind sieben Angestellte des Autozulieferers, einer davon hat sein Kind angesteckt. Am Mittag hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt, die zudem Zeitpunkt sieben registrierten Infizierten seien alle "in sehr gutem gesundheitlichem Zustand."