Regensburg: Busunfall mit 50 etwa Verletzten

Ein Linienbus krachte auf der Nibelungenbrücke in Regensburg in einen vorausfahrenden Bus.

Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Linienbussen auf einer Brücke in Regensburg wurden am Montagabend nach Polizeiangaben insgesamt etwa 50 Menschen verletzt, 13 davon schwer. Sie wurden einem Polizeisprecher zufolge in Krankenhäuser gebracht. In Lebensgefahr befindet sich niemand.