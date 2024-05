Umstrittener Rheinmetall-BVB-Deal: "Es geht um Imagewerbung"

Beim BVB-Sponsoring gehe es dem Rüstungskonzern mehr um Mitarbeiterwerbung und weniger darum, das Unternehmen am Finanzmarkt bekannt zu machen, erklärt Wirtschaftsexperte Röhl.

Nur wenige Tage vor dem Champions-League-Finale hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit einem Sponsoring-Deal für Aufsehen gesorgt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall unterstützt den BVB in den kommenden drei Jahren.

Laut "Handelsblatt" geht es um einen einstelligen Millionen-Euro-Betrag pro Jahr. Rheinmetall wird zum "Champion Partner" des BVB, also zum finanziell besonders wichtigen Sponsor. Diese Entscheidung stößt auf Kritik.

ZDFheute : Was glauben Sie, wie der Deal zustande kam?

: Ja, das ist natürlich schon sehr neu für Deutschland. Wir sehen einen Paradigmenwechsel seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine . Verteidigung und Sicherheit haben einen viel höheren Stellenwert. Nur so ist es überhaupt denkbar, dass ein Fahrzeug- und Rüstungskonzern nun als Sponsor eines wichtigen Fußballklubs auftritt.

Ich glaube, dabei geht es auch vielleicht sogar mehr um Mitarbeiterwerbung. Es geht gar nicht so sehr darum, vielleicht finanzmarktorientiert das Unternehmen noch bekannter zu machen. Es ist am Aktienmarkt und dementsprechend hoch bewertet. Es geht um generelle Imagewerbung, aber vielleicht auch um Mitarbeiterwerbung.

ZDFheute : Warum ist es den Rüstungskonzernen so wichtig, ihre Aktien als nachhaltig anerkennen zu lassen?

Röhl: Ja, es geht aber nicht nur um die Aktien. Es geht auch um die Bankenfinanzierung, also um die Kredite, die die Unternehmen aufnehmen. Generell ist es so, dass die Unternehmen ja sozusagen finanzmarktseitig in nachhaltig und nicht-nachhaltig eingeteilt sind.