Wagenknecht argumentiert, die von ihr so bezeichneten "Lifestyle-Linken" würden ihr Augenmerk "auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden", statt die soziale Ungerechtigkeit in der Mehrheitsgesellschaft anzuprangern. "Es ist schon eine Diskussion in einem sehr privilegierten Milieu", sagt Wagenknecht im Gespräch mit Frontal 21. Das brachte ihr den Vorwurf der Diskriminierung ein.