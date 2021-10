Was als Cannabis auf der Straße in Deutschland verkauft wird, ist nicht immer rein. Verunreinigtes Marihuana oder Haschisch sind ein bekanntes Problem. So warnt etwa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor Verunreinigungen mit Heroin, das Menschen stärker in die Abhängigkeit treiben.



Der Deutsche Hanfverband nennt zudem Sand, Zucker, Glas oder Gewürze als Bestandstoffe, mit denen Cannabis gestreckt wird. "Nachteile, die die Konsumenten dadurch haben können, sind nicht nur eine unbefriedigende Wirkung oder ein unangenehmer Geschmack, sondern in aller Regel auch eine erhöhte Gesundheitsgefährdung", schreibt der Verband.



Zunehmend gewarnt wird auch vor sogenanntem synthetischem Cannabis. Dabei werden Haschisch und Marihuana, zu Teil auch Kräutermischungen mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Auch hier gibt es Gesundheitsrisiken etwa das Risiko einer Vergiftung.