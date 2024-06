Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr: Was zu beachten ist

Der Bundestag hat Cannabis-Regeln für Autofahrer beschlossen: Der Grenzwert soll bei 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum liegen. Für Fahranfänger ist Cannabis am Steuer tabu.

Doch was bedeutet das in der Praxis? Wie schnell wird THC im Körper abgebaut und wann ist Autofahren nach dem Kiffen wieder möglich? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen THC-Grenzwert in der Übersicht.