Wie verbreitet ist verunreinigtes Cannabis?

Dabei handelt es sich um psychoaktive Substanzen, die THC, dem Wirkstoff in Cannabis bzw. Marihuana. Sie binden sich an die Cannabinoid-Rezeptoren, weisen allerdings eine andere Molekülstruktur als THC auf. Synthetische Cannabinoide gehören zu den sogenannten Neuen psychoaktiven Stoffen (NPS), die in der Regel unter das Betäubungsmittelgesetz oder das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fallen.