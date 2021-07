Knapp ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa kommen die ersten CARE-Pakete in Europa an, angefangen mit rund 15.000 Paketen, die in Frankreich landen. Am 15. Juli 1946 erreicht die erste Ladung auch Deutschland: In Bremerhaven legt der Dampfer "American Ranger" mit 36.000 CARE-Paketen an Bord an.