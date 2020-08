Der Verkauf von CBD ist rechtlich umstritten. Nicht für alle CBD-Produkte gibt es klare Zulassungsregeln. Wenn sich CBD in Lebensmitteln befinden, gehören sie nach EU-Recht zum sogenannten "Novel Food" - also neuartige Lebensmittel. Als solche müssten sie eigentlich erst einmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen, mit einer Sicherheitsüberprüfung.