Bayern: Chamäleon "Lucifer" auf Wertstoffhof gefunden

Pantherchamäleon Lucifer nach seiner Rettung in der Reptilienauffangstation in München.

Ein aufmerksamer Passant hat auf einem Wertstoffhof in Bayern ein Pantherchamäleon aus einer Styroporbox gerettet. Das Tier namens Lucifer sei möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme in Eichenau nahe München ausgesetzt worden, teilte die Reptilienauffangstation in der Landeshauptstadt unter Berufung auf eine Tierärztin mit.

Der Finder sei am Montag durch Kratzgeräusche auf die Styroporbox aufmerksam geworden, als er Kartons abgeliefert habe. Der Mann habe zuerst eine Katze in der Kiste vermutet, dann aber das farbenfrohe Chamäleon entdeckt, das eigentlich auf Madagaskar beheimatet sei.

Halter drohen rechtliche Konsequenzen

