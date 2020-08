Mitte der zweiten Halbzeit gab PSG den Ton an und ließ den Ball gut laufen gegen Bayern, die sich mehrere Stellungsfehler erlaubten und nicht mehr so hoch anliefen. In der 29. Minute lenkte Goretzka einen Weitschuss von Ander Herrera knapp am Pfosten vorbei. Doch auch die Münchner blieben gefährlich: Navas parierte einen Lewandowski-Kopfball mit tollem Reflex (32.).