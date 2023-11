Künstliche Intelligenz: Risiken und Chancen für Verbraucher

Seien es personalisierte Inhalte in den Sozialen Medien oder im Kontakt mit dem Kundenservice eines Unternehmens: Künstliche Intelligenz (KI) und KI-basierte Chatbots begegnen Verbraucherinnen und Verbrauchern immer häufiger im Alltag. Sie können sich KI-Anwendungen aber auch selbst zunutze machen. Zum Beispiel, um sich vor Betrug und Abzocke zu schützen. Ein Überblick.

Schutz vor Abzocke und Hilfe im Alltag durch KI

KI-Programme oft erstaunlich verlässlich

In einer wissenschaftlichen Arbeit hat er untersucht, wie gut man ein KI-Programm darauf trainieren kann, bei Verträgen die AGB auszulesen und auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Wie gut das funktionierte, hat selbst Kruske überrascht: Bereits mithilfe vergleichsweise simpler Methoden entlarvte die KI in über 80 Prozent der Fälle unlautere oder betrügerische AGB.

Fairer Wettbewerb durch KI?

Chatbots können auch Betrügern helfen

Clevere und günstige Betrugsmaschen durch KI

Dubiose E-Mails in schlecht übersetztem Deutsch, die für Verbraucherinnen und Verbraucher meist auf den ersten Blick als billige Maschen zu erkennen waren, gehörten größtenteils der Vergangenheit an.

Heute bieten KI-unterstützte Chatbots die Möglichkeit, eine authentisch anmutende E-Mail zu generieren, in hunderte Sprachen zu übersetzen und an Verbraucherinnen und Verbraucher in der ganzen Welt zu verschicken - bei gleichzeitig minimalem Kostenaufwand.