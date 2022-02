Doch am Tag nach den ersten Angriffen im Land musste seine Frau dringend in die Schule, in der sie arbeitete. Als sie mittags nach Hause kam, war es zu spät für eine lange Autofahrt. "Am zweiten Tag war schon so ein Chaos, und am dritten Tag war es schon unmöglich zu fliehen." Als Präsident Selensky erklärte, dass alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen, war die Entscheidung gefallen.