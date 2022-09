Charles III. : Vom Thronfolger zum König

Charles, der nicht nur in Großbritannien, sondern auch in 14 anderen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland formal Staatsoberhaupt ist, hat sich stets gegen solche Kritik gewehrt. "Ich frage mich immer, was daran Einmischen ist, ich dachte immer, es ist Motivieren", sagte Charles in der Dokumentation "Prince, Son and Heir: Charles at 70".