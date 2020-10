In Deutschland sind Eingriffe in die menschliche Keimbahn bislang nicht erlaubt. Eine 2018 veröffentlichte Studie zeigte allerdings, dass die viel gepriesene Genschere bislang nicht so gut funktioniert, wie bislang behauptet. Sie verursache regelmäßig ungewollte Mutationen, erklärten britische Wissenschaftler. Das geschehe auch in Bereichen des Erbgut.