Chile: Mehrere Tote bei Waldbränden

Zunächst war von zehn Vermissten die Rede gewesen. Den Berichten zufolge sind Tausende Hektar Wald sowie Dutzende Häuser in der Landesmitte von den Flammen zerstört worden. Präsident Gabriel Boric teilte in der Nacht zum Samstag im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter mit, er habe wegen der Katastrophe den Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten erklärt.