Es mag drastisch wirken, aber nach Ansicht einiger Experten macht es Sinn. Bei einem Erreger wie dem neuartigen Coronavirus, für den es bisher keine erfolgreiche Behandlung gibt, gehe die chinesische Regierung in die "richtige Richtung", sagt Joseph Kwan, Experte für Krankheitskontrolle an der Hong Kong University of Science and Technology. Leute, die sich noch gar nicht bewusst seien, dass sie das Virus in sich tragen, könnten so nicht so einfach zu Überträgern werden. "Es klingt auf jeden Fall fantastisch, dass sie dazu in der Lage sind, aber in China machen sie nicht immer alles wie im Rest der Welt", sagte Kwan.