Die Rakete ist Teil von Chinas Raumfahrtprogramm für den Bau der Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast). Am vergangenen Sonntag war das zweite Modul für diese Raumstation an Bord der jetzt auf die Erde zurückfallenden Rakete ins All gestartet. Innerhalb weniger Minuten war es in der Erdumlaufbahn. Die Reste der Rakete sollen jedoch nicht als Schrott im All verbleiben. Die rund 22 Tonnen schweren Reste werden entsorgt, indem man sie zurück in Richtung Erde fallen lässt.